今回は、A子さんにお聞きしたエピソードをご紹介します。不登校になってしまった中学生の娘に「先生に相談してみようか」と声をかけたA子さん。しかし娘の口から出てきたのは、「大人なんか信用できない」というひと言で--。 うちの子が、不登校に！？ あるときから、娘が学校に行きたがらなくなりました。 「頭が痛い」 「今日は休みたい」 朝になると体調が悪くなったり、玄関で涙を流したりするようになり、つ