大切な推しに会いに行く日は、推し色を纏って気分を上げたいもの。知的で爽やかな印象を与えるブルーは、大人が品よく推し色を楽しめるカラーです。選りすぐりのブルーアイテムをご紹介します。 【ロンハーマン】が【フィルメランジェ】に別注したコンパクトなジップフーディ 「Zip Hoodie」\36,300【フィルメランジェ フォー ロンハーマン】 【ロンハーマン