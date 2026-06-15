大原優乃 俳優の大原優乃が自身のXを更新。VoCEのボディ企画に登場し、長年自分の身体と向き合ってきた中で見つけたこだわりを語った。【写真】美腹筋を披露する大原優乃親近感や透明感が魅力の大原だが、ポジティブボディを目指してたどり着いた、大原流”やわふわボディ”の作り方を紹介した。自分の体質を知ることで、効率的なボディメイクができるようになった。しっかり食べて、むくみを溜め込まないことが大