日本と同組のスウェーデンとチュニジアが対戦北中米共催ワールドカップ（W杯）で日本代表と同じグループリーグF組のもう1試合、スウェーデン代表とチュニジア代表の一戦が現地時間6月14日に行われ、スウェーデンが5-1で勝利を収めた。日本が強豪オランダ代表と2-2の引き分けで終えたF組のもう1試合は、タレント軍団の評判ながら欧州予選で不振に陥り、UEFAネーションズリーグでの好成績によりプレーオフ進出の権利を勝ち取って