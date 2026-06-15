堂安律が10番でキャプテンマークを巻いた森保一監督率いる日本代表は現地時間6月14日、アメリカ・テキサス州のダラス・スタジアムで、北中米ワールドカップ（W杯）グループステージF組の初戦でオランダ代表と対戦し、2-2で引き分けた。スタメンで出場したMF堂安律は8年越しの夢を叶えた。10番でキャプテン--。カタールW杯から4年、攻守に支える大黒柱へと成長した男の8年前の決意に迫る。（取材・文＝FOOTBALL ZONE編集部・小杉