追いつかれたオランダ代表は「大きなチャンスを逃した」森保一監督が率いる日本代表は6月14日（日本時間15日）、北中米ワールドカップ（W杯）初戦を、オランダ代表と2−2で引き分けた。後半の立ち上がりにDFヴィルジル・ファン・ダイクのゴールで先制されたが、MF中村敬斗のゴールで追いついた。その後、再び勝ち越されたが、試合終了間際にFW小川航基の完璧なヘッドをMF鎌田大地がコースを変えて決め、劇的に同点とした。英「