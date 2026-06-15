日本はW杯初戦のオランダ戦で2-2のドロー日本代表は現地時間6月14日、ワールドカップ（W杯）グループFの初戦でオランダ代表と対戦し、2-2で引き分けた。後半43分に劇的な同点ゴールを決めたMF鎌田大地の、得点直後のシーンが話題を呼んでいる。ダラスで行われた一戦は、後半5分に相手DFフィルジル・ファン・ダイクにヘディング弾を決められて先制を許す展開となった。日本代表は同14分にMF中村敬斗が同点ゴールを奪取。同19分