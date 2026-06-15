◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組スウェーデン５―１チュニジア（１４日、モンテレイ競技場）日本と同じ１次リーグ（Ｌ）Ｆ組に入る、ＦＩＦＡランク３８位のスウェーデンは４―１で同４５位のチュニジアに勝利した。前半７分、スウェーデンはＭＦアヤリがペナルティエリア中央から豪快に右足を振り抜き、先制に成功。２２歳のアヤリはブライトン（イングランド）でＭＦ三笘薫のチームメート。さらに同３０分はリバプー