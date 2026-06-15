◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組オランダ２―２日本（１４日、ダラス競技場）ＮＦＬのスター選手が試合後、日本のサポーター“伝統”のゴミ拾いに加わった。米放送局ＦＯＸのゲストとして、日本―オランダ戦の会場を訪れたのはＮＦＬジャイアンツのＱＢジェイミス・ウィンストン。試合前は会場の外でオランダのユニホームを着て、オランダファンと肩を組み歌い、踊って大はしゃぎ。試合後は自身の名前と背番号「４」が