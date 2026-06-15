少女時代のイム・ユナ、俳優のアン・ボヒョン、ソン・ドンイルらが出演する韓国映画『プリティ・クレイジー 悪魔が引っ越してきた』（19日公開）の、貴重なメイキング映像＆メイキングカットが解禁された。【動画】ユナ＆アン・ボヒョン、真夜中のデートで急接近…！同作は2019年、長編映画デビュー作にして、韓国で942万人動員の大ヒットを記録した『EXITイグジット』のイ・サングン監督が、再びイム・ユナとタッグを組んだ話