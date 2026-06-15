7人組グループ・Hey! Say! JUMPの新曲「CUE CUE CUTE」のデジタルシングルが、22日にリリースされることが決定した。【写真】まるで視力検査！「CUE CUE CUTE」ジャケット写真同楽曲は、テレ東系6局ネット「アニもり！」で放送中の『小3 アシベ QQ ゴマちゃん』（毎週日曜前7：00）の主題歌。四字熟語や呪文、会話を織り交ぜたリリックを軽快なバンドサウンドにのせ、心躍るようなハートフルソングに仕上がっている。また