俳優の松本まりか、高橋メアリージュン、根本宗子監督が15日、都内でMBSドラマ特区枠『エミリとマリア』（6月18日スタート毎週木曜深0：59）の第1話先行上映＆トークイベントに参加した。【全身ショット】ピンクのフリルスカートでラブリーな松本まりか“ねぇさん達ってどうなりたいんですか？”が本作のキーワード。それにあわせ、トークを展開した。「JK時代にハマっていたものは？」という質問に松本は「青春」と回答し