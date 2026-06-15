歌手で俳優の山下智久が、13日に大阪・心斎橋にオープンした「ブルガリ心斎橋」にアンバサダーとして来場した。【写真】横顔が美しい…黒スーツで来場した山下智久壮麗なローマのハイジュエラーであるブルガリは、活気あふれる心斎橋の中心地に新たな旗艦店をオープン。メゾンの美学を体現したこの新たなる店舗は、ローマの豊かな伝統とモダニティがシームレスに融合しており、メゾンが持つ活気に満ちたスプリッツを体現して