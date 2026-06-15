9人組グループ・Snow Manの目黒蓮が、「ブルガリ 心斎橋」オープンを祝福。そのコメントが15日に発表され、ジュエリーを着用したショットも公開された。【写真】きらびやか…目黒蓮が着用したアイテム一覧大阪・心斎橋の中心地に「ブルガリ 心斎橋」が13日、オープンした。目黒は「ブルガリ 心斎橋オープンおめでとうございます。ローマの伝統とモダンさ、そしてイタリアと日本を繋ぐ特別な空間が生まれたことを大変嬉しく思い