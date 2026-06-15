◇サッカー FIFAワールドカップ2026 グループステージF組第1節 日本2-2オランダ(日本時間15日、ダラス・スタジアム)2点目の鎌田大地選手のゴールについて小川航基選手が、試合後怒られたと話しました。1-2で追いかけている日本は、後半44分にコーナーキックから途中出場のFW小川選手が頭で合わせ、最後はMF鎌田大地選手の頭に触れて、キーパーの頭を越える形でゴールネットを揺らしました。小川選手は試合後「2点リードされて追い