オーデマ ピゲは、“ナイトブルー、クラウド 50”カラーのセラミックを採用した41mmの『ロイヤル オーク フライング トゥールビヨン』を発表した。 （関連：【画像】ジュウ渓谷の星空を想起させる深いブルーが特徴） ジュウ渓谷の星空を想起させる“ナイトブルー、クラウド 50”は、ブランドを象徴する色。深みのある均一な色調が、ケース、ベゼル、リューズ、ブレス