サンコーは15日、充電関連ブランド「PHYSCE」（ファイス）の国内取り扱いを開始したと発表した。第1弾製品として、バッテリー劣化を抑える機能を搭載した急速充電器「PHYSCE RGB Eco Fast Charger 140W model」を発売した。価格は1万3620円。 同機は、窒化ガリウム（GaN）素材を採用した急速充電器で、最大140W出力をサポートする。出力ポートは、USB Type-Cが3つとUSB-Aが1つ。コンセントは、折