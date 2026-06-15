ソフトバンクは12日、ワイモバイルオンラインストアで、端末の期間限定値下げや契約特典増額といった3つのキャンペーンを開始した。期間限定値下げと契約特典増額は6月30日14時59分まで。 nubia Flip 2 端末の期間限定値下げ 「nubia Flip 2」と「かんたんスマホ4」の期間限定値下げが実施されている。期間は6月30日14時59分まで。 「nubia Flip 2」は6月11日まで2万4800円だったところ、1万9800円で購入