アイドルグループ・乃木坂46の元キャプテンで、5月22日の卒業コンサートをもって同グループを卒業した梅澤美波が15日、オフィシャルWEBサイト・オフィシャルXアカウントをオープンした。【動画】バナナマンからの“粋な”卒業祝いに大喜びする梅澤美波同サイト＆アカウントについて、「これまで支えてくださった皆さまへの感謝を胸に、そしてこれから先の未来に向けて、梅澤美波の“今”をより近くで感じていただける場所とし