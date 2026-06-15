歌手で俳優の中島健人が、大阪・心斎橋に13日にオープンしたメゾンの新たな旗艦店『ブルガリ 心斎橋』にアンバサダーとして来場した。【写真】シャツを少し開け…色気溢れる中島健人メゾンの美学を体現したこの新たなる店舗は、ローマの豊かな伝統とモダニティがシームレスに融合しており、メゾンが持つ活気に満ちたスプリッツを体現。中島は店内を巡りながら、ジュエリー、時計、レザーアクセサリーや、それらに息づく卓越し