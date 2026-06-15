俳優の福本莉子が15日、都内で行われた28日スタートのNHKプレミアムドラマ『勿忘草の咲く町で〜安曇野診療記〜』（毎週日曜後10：00）取材会に登壇。人生会議の重要性を語った。【写真】きれい…自然一面のトップスで登場した福本莉子原作は、夏川草介氏の同名小説。信州・安曇野の地方病院を舞台に、日々、究極の判断を迫られながらも懸命に働く若き医療者たちの姿を描く医療ドラマ。高齢化が進む地域医療の現場で、延命か