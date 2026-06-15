６月１４日の宝塚記念・Ｇ１をメイショウタバル（牡５歳、栗東・石橋守厩舎、父ゴールドシップ）に騎乗し、５７歳３か月での史上最年長ＪＲＡ・Ｇ１勝利を連覇で達成した武豊騎手＝栗東・フリー＝の偉業を海外メディアも紹介した。英国のレーシングポスト電子版では、レジェンドの快挙を写真付きで紹介。登録している凱旋門賞・Ｇ１（１０月４日、仏パリロンシャン競馬場、芝２４００メートル）にもふれ「メイショウタバルはベ