俳優のコン・ユが主演する韓国ドラマ『コーヒープリンス1号店』（全24話／2007年）が、きょう15日より「J:COM BS」で放送される（月〜金 後3：30〜）。【場面ショット】ドキッとする…コン・ユの美しい筋肉同作は、アジアで一世を風靡したラブコメの真骨頂。本当は女の子なのに男の子としてカフェで働くウンチャンと、同性の男の子を好きになってしまったと真剣に悩むカフェのオーナー、ハンギョルの、コミカルでキュートな王