ソロアーティスト・EVAN（エヴァン）が、22日にデジタルシングル「RIDE OR DIE」をリリースする。それに先立って、コンセプトフォトが公開された。【別カット】ありのままの姿が魅力的なEVAN今回公開されたのは、アーティストがたたずむ最もプライベートな場所であり、純粋な“自分”を表現する空間であるアトリエ（作業室）での内面を捉えた写真。創作の過程でさまざまな感情が積み重なり、入り混じる瞬間がコンセプトフォト