◆第２回しらさぎＳ・Ｇ３（６月２１日、阪神競馬場・芝１６００メートル）前走の立雲峡Ｓを直線一気で快勝したスイープアワーズ（牡６歳、栗東・宮地貴稔厩舎、父ディープインパクト）に注目する。同レースは今回と同じ阪神・芝１６００メートルの条件だったが、道中は３コーナー付近から最後方を追走。ロス無くインを立ち回り、直線では大外を選択した。よれることなく真っすぐと、後肢の強い蹴りで一気に加速し、次位と０秒