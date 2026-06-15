漫画家の倉田真由美氏が15日、Xを更新。県議会議員による高額な海外視察費用をめぐる問題について私見を述べた。倉田氏は「『海外旅行は続けます・・・あ、海外活動です』県議会のハワイ視察で1泊11万円のリゾートホテル会見でまさかの言い間違え議長が釈明も『海外視察は続ける』」との見出しが付けられた記事を引用。「このハワイ旅行(本音出た)につかわれた公費、県議一人当たり300万。『今後も行きます』『考えは変えませ