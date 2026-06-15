【ロンドン＝田島大志、横堀裕也】高市首相は１４日、ロンドンの英首相府でスターマー首相と会談した。エネルギーや重要鉱物のサプライチェーン（供給網）の強靱（きょうじん）化を柱とした経済安全保障に関する共同宣言を発表した。日英とイタリアによる次期戦闘機の共同開発など、安保分野での協力加速も確認した。高市首相は会談で「（日英関係は）『準同盟国』と言えるレベルに達している。もっと高みに引き上げたい」と述