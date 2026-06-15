女優の山口智子（61）が、13日放送のTBS系「人生最高レストラン」（土曜午後11時30分）に出演。夫婦での「独立」について語った。山口は昨年12月、夫の俳優唐沢寿明とともに長年籍を置いた所属事務所から独立。今年1月に夫婦で個人事務所を立ち上げた。MCの極楽とんぼ加藤浩次が「唐沢さんとは話し合いをされたんですか？どんな会社にしていこうとか」と質問すると、山口は「ゼロですね」と苦笑い。夫について「唐沢は根っからの