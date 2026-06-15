元ＮＨＫでフリーの中川安奈アナウンサーが１５日、Ｘを更新。サッカー北中米Ｗ杯の日本―オランダ戦でテレビ解説を務めた元日本代表ＭＦ本田圭佑について私見をつづった。本田節は健在で、Ｘのトレンドワードに「本田圭佑」がランクインするなど話題に。中川アナは「ＮＨＫは大好きな小宮山先輩が実況だ」「解説と実況で自然と笑顔になる本田さん『１にガクポ、２にガクポ、３にガクポ』小宮山さん『４は何ですか？』ｗｗ」