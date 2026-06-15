「ホワイトソックス６−４ドジャース」（１４日、シカゴ）ホワイトソックスが一挙６得点で奪ったリードを守り切り、ドジャースに２勝１敗で勝ち越し。ア・リーグ中地区首位を守った。試合後にはニューヨークへ移動。選手たちはサッカーＷ杯の代表ユニを着込み、村上宗隆内野手は日本代表のアウェーユニとみられる一着を着込み、チャーター機を見送る様子を公開した。空港の滑走路でチャーター機に向かい、ピースしながら見送