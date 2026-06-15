週明け１５日の東京株式市場はほぼ全面高の展開となり、日経平均株価（２２５種）は一時、前週末終値比で３６００円超上昇し初めて６万９０００円台をつけた。約２週間ぶりに取引時間中の最高値を更新した。午前の終値は３５７３円６０銭高の６万９５９３円６４銭。トランプ米大統領が自身のＳＮＳで、イランと戦闘終結で合意したと表明したことを受け、ニューヨーク原油先物市場では代表的な指標となるテキサス産軽質油（ＷＴ