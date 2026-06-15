タレント関根勤（72）が15日、大阪市内で報道陣の取材に応じ、9日に肺炎のため86歳で亡くなった女優中村玉緒（本名奥村玉緒＝おくむら・たまお）さんをしのび、生前の中村さんとの思い出を振り返った。関根は玉緒さんとバラエティー番組「さんまのスーパーからくりTV」で共演していた。すでにXでも「玉緒さんにもうお会い出来ないと思うととても残念です。玉緒さんは、とても優しくて面白くて、玉緒さんの周りはいつも笑顔で溢れて