水の中をスイスイと泳ぎ、砂浜を軽快に走り回る一頭のクマ。目撃した住民はクマの泳ぎに驚きを隠せない。クマの泳ぎと走りを目撃した住民：静かに来る。静かに早く。ジョーズです本当に。砂浜を機敏に駆け回るクマを目撃した人は…クマが上陸する瞬間を目撃した住民：切り返しも人間より素早いと思いますね。天橋立に現れたクマの驚きの移動能力住民が口をそろえ恐怖を訴えたのは、京都府の天橋立に10日、出現したクマの驚きの身体