元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（39）が、13日放送のTBSラジオ「ガスワンプレゼンツ田中みな実あったかタイム」（土曜午後6時30分）に出演。キャンプが嫌いと明かした。今週のゲストとして登場した元TBSのフリーアナ堀井美香（54）が、夫の方が料理上手と告白。「（夫）がキャンプとか行く人なんで。火を使って焼いて」などと説明。田中が「キャンプには堀井さん、行かれないんですか？」と聞くと、堀井自身は「ほぼ行かな