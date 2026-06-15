元ＡＫＢ４８の横山由依（３３）が１５日、自身のＳＮＳを更新。夫で「純烈」の後上翔太（３５）との間に、第１子を妊娠したことを発表した。この日は「皆様にご報告があります！」として、後上との連名で文書を投稿。「この度、新しい命を授かりましたことをご報告申し上げます。夫婦で協力し合い、新たな家族を迎えることができる日を心待ちにしています」と報告し「秋ごろの出産を予定しております。体調と相談しながら、い