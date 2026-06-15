最強左腕の行方は…。ワールドシリーズの３連覇に向けてばく進するドジャースが、タリク・スクバル投手（２９＝タイガース）をトレードで獲得するとの情報が米メディアで連日報じられている。スクバルは５月上旬に右ヒジの関節遊離体を除去する手術を受け、今月からリハビリ登板を開始。当初は復帰までに３か月程度を要するとみられていたが、驚異的なスピードで回復を見せている。ただ、チームは地区の優勝争いから脱落し、２