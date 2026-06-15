「映画を作って、それが成功したら、次はもっと難しいものを選びなさい」。 マイケル・ジャクソンの生涯を描く伝記映画『Michael／マイケル』のプロデューサー、グレアム・キングが、THE RIVERの単独取材で本作に挑んだ理由を語った。『ボヘミアン・ラプソディ』（2018）を世界的大ヒットに導いたキングは、次なる題材として“キング・オブ・ポップ”ことマイケル・ジャクソンを選んだ背景に、長年の師であるマ}