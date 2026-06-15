ディズニーの実写映画『リロ＆スティッチ』続編の監督に、オリジナルアニメ版を共同製作したクリス・サンダースが就任することが明らかとなった。米が報じている。 サンダースは、2002年公開のアニメ映画『リロ＆スティッチ』で共同脚本・共同監督を務めただけでなく、スティッチの声も担当したシリーズの中心人物だ。 今回の続編では監督に加えて脚本にも関わっており、すでに続編は製作段階に入って