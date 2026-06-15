サッカー元日本代表の城彰二氏が１５日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新した。北中米Ｗ杯１次リーグＦ組第１戦（１４日＝日本時間１５日、米国・ダラス）で日本とオランダと対戦。日本はリードを許しながらも２度追いつき２―２の引き分けに持ち込んだ。城氏は「あそこで追いつける？日本すごいよね。この勝ち点１というのは勝ち点３に等しい。グループリーグ突破は確実だと思うね」と評価した。一方で次戦のチュニ