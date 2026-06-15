マンションリサーチは、東京都住宅市場についての調査結果を6月5日に発表した。2024年1月〜2026年3月の期間に公開されている中古マンションの売出情報、および2023年1月〜2026年3月の期間に公開されている中古マンションの売出情報を収集し、統計処理を施して集計している。東京都：戸建の販売件数と平均面積東京都の住宅市場というと、近年は分譲マンション価格の高騰が大きな話題となっている。特に都心部や湾岸エリアでは、新築