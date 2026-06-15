ドジャースは１４日（日本時間１５日）、敵地ホワイトソックス戦に４―６で逆転負け。世界一３連覇を目指す常勝軍団は３年連続で１００敗以上を喫している相手に１勝２敗で負け越してしまった。「１番・ＤＨ」で出場した大谷翔平投手（３１）は２打数無安打。そんな中、気を吐いたのが「４番・遊撃」で出場したムーキー・ベッツ内野手（３３）だ。４点を追う８回には左翼席へ７号ソロを放つなど４打数２安打１打点１盗塁の活躍。