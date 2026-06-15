軍服を着ても、アイドルは“撮られる存在”から逃れられないのか。SEVENTEENのホシをめぐる映像が、韓国のオンライン上で波紋を広げている。【画像】ホシを無理やり撮ろうと…イベント関係者？現在、兵役中のホシは、陸軍軍楽儀仗大隊のテコンドー示範隊に所属している。そんな彼が大邱（テグ）で行われた軍関連イベントに出演した際、イベント後に関係者とみられる人物がスマートフォンを彼に向け続けたとして、批判の声が上がっ