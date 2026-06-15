ALPHA DRIVE ONEが、デビュー後初となるグローバルファンコンサートツアーの幕を華々しく開け、その人気ぶりを証明した。ALPHA DRIVE ONEは6月12日〜14日の3日間、仁川（インチョン）のインスパイア・アリーナで「2026 ALPHA DRIVE ONE FAN-CON TOUR [STAR ROAD] in INCHEON」を開催し、ファン「ALLIES」と特別な時間を過ごした。【写真】ALD1、日本のコンビニに出没今回の公演は、メンバーとファンがともに旅に出る“ロードトリッ