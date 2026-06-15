【モデルプレス＝2026/06/15】ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「シャッフルアイランド Season6」に出演した伊藤桃々が6月12日、自身のInstagramを更新。ロングヘアにイメージチェンジした姿を公開し、話題を呼んでいる。【写真】26歳恋リア出演モデル「ビジュが強すぎる」新ヘア＆素肌輝くキャミドレス姿披露◆伊藤桃々、ロングヘアにイメチェン伊藤は「ソンスお散歩」「韓国行く前にロングにした」とつづり、韓国での写真