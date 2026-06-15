モデルSHIHOが、過去に流産を経験したと明かした。去る6月14日、韓国で放送されたSBSのバラエティ番組『アラフォー息子の成長日記』では、俳優イ・ヒジュン、元バスケットボール選手でモデルのイ・ヘジョン夫婦の家を訪問したSHIHOとモデルのハン・ヘジンの姿が捉えられた。【写真】なぜ今、流産の痛みは“共有する話”になったのかこの日、イ・ヘジョンとハン・ヘジンは、SHIHOの娘サランちゃんについて、「ランウェイに立ってい