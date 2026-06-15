【モデルプレス＝2026/06/15】ファミリーマートは、平成に社会旋風を巻き起こしたアパレルブランド「メゾピアノ」「エンジェルブルー」と初コラボレーションした企画を6月16日（火）10:00より、全国のファミリーマート約16,400店にて開始。対象のグミを手に入れると貰える数量限定「ナルミヤキャラクターズオリジナルぷにぷにチャーム（全4種類）」が登場する。【写真】懐かしキャラをあしらったチャーム全4種◆平成女児の憧れブラ