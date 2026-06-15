【モデルプレス＝2026/06/15】6月15日よる8時55分から、Mrs. GREEN APPLEがMCを務める『テレビ×ミセス』を放送。今回は、特別なオープニングで番組がスタート。「名曲×ミセス」のゲストアーティストにAIを迎え、名曲「Story」を奇跡のコラボで届ける。歌詞の背景にあるAIの想いや彼女の人生にミセスが深く迫っていく。【写真】罰ゲームを受けるミセスの衝撃ショット◆ミセス、AIとSPコラボゲストアーティストはAI。2005年にリリ