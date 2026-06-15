【モデルプレス＝2026/06/15】カバー動画（通称“歌ってみた”）でブレイクしたアーティスト・みやかわくん（宮川大聖）が6月15日までに、自身のInstagramを更新。ストリーマー・スタンミじゃぱんとのコスプレの写真を公開し反響を呼んでいる。【写真】29歳イケメンアーティスト「え！？本物！？」夏油＆五条コスプレで名シーン再現◆宮川大聖、念願のコスプレで呪術廻戦キャラクターになりきり宮川は「呪術廻戦コスプレ」とつづり