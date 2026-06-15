【封印された小悪魔 illustration by 卯花ぽちこ】 2027年7月 発売予定 価格：15,950円 海外のホビーメーカー「CatNoodle」は、フィギュア「封印された小悪魔 illustration by 卯花ぽちこ」を2027年7月に発売する。価格は15,950円。 本製品は、イラストレーターの卯花ぽちこ氏が描く「封印された小悪魔」を1/6スケールでフィギュア化した