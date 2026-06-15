お金の知識をつけて不安を減らしたいなら、何よりもまず“自分のお金の現在地”を知ることが大切。収支の見える化から貯金目標の立て方、貯まる仕組みづくりまで「管理する力」を身につけましょう。教えてくれた方横川楓1990年生まれ、東京都出身。金融・経済アナリスト。日本金融教育推進協会代表理事。24歳でMBA（経営学修士）、ファイナンシャルプランナーを取得。最新刊『散財さんのお金の増やし方』（三笠書房）が発売中。自